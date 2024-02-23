Цветовая «айдентика» у Starfield действительно приятная, этого не отнять.

Компания Bethesda опубликовала патч 1.9.67 для своей ролевой игры Starfield, который добавил поддержку технологии апскейлинга FSR 3 от AMD. По случаю такого знаменательного (по мнению самой Bethesda) события разработчиками был запущен редкого коллекционного издания проекта с видеокартой AMD Radeon RX 7900 XTX и игровым процессором AMD Ryzen 7 7800X3D.

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Внешний вид видеокарты можно оценить на официальных рендерах и уже появившейся в Сети реальной фотографии. Арт-дизайн всех рекламных продуктов Starfield действительно можно назвать удачным — это актуально как в отношении новых видеокарт, так и, например, ранее выпущенных геймпада и наушников для Xbox Series.

К сожалению, для жителей РФ и РБ данный розыгрыш не актуален. На самом деле, в мероприятии не смогут принять участие игроки многих стран. Но как условный арт-объект Radeon RX 7900 XTX достойна внимания. А вы как считаете?