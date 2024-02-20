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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ролевая игра Starfield получила патч с поддержкой технологий FSR 3 и XeSS
Хейтеры хейтят, а разработчики правят. Получается, так.

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Компания Bethesda выпустила патч 1.9.67 для ролевой игры Starfield, который добавил поддержку технологий FSR 3 и XeSS на ПК. До настоящего момента в проекте официально были реализованы только FSR 2 и DLSS 3. Апдейт также исправил некоторые технические ошибки, влияющие на производительность и работу DLSS.

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Напомним, патч с поддержкой FSR 3 находился в стадии тестирования с 7 февраля — оценить все нововведения могли только пользователи Steam, которые скачали бета-версию Starfield.

Команда разработчиков намерена в 2024 продолжить выпуск патчей для Starfield. По имеющимся данным, обновления будут выходить каждые шесть недель — об этом заявляла сама Bethesda. В скором времени игра обзаведётся картами городов и новыми способами перемещения. Наконец, в 2024 году должно выйти сюжетное дополнение под названием Shattered Space.

Предыдущий большой патч вышел в январе текущего года. Starfield поступила в продажу на ПК, Xbox Series X и S ещё 6 сентября 2023 года. Проект был достаточно прохладно принят игроками, на момент написания данного материала у него было свыше 94 тысяч отзывов, из которых 62 % являлись положительными.

#starfield #bethesda
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