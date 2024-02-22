Не тождественно продажам.

Труднообъяснимые в отрыве от хайпа результаты тех или иных игр, которые никак не располагали к запредельной популярности, зачастую крайне краткосрочны: хайп проходит, а контента, который мог бы поддерживать высокий уровень вовлечённости игроков, нет и быть не может. Примеров таких игр за последние несколько лет было много, и «выживач» Palworld в мире псевдо-покемонов — один из них.

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На протяжении нескольких недель Palworld штурмовала верхние строчки чартов Steam, и вот, сегодня стало известно, что общее количество игроков, которые хотя бы несколько минут провели в данном проекте, за месяц составило 25 миллионов человек. Безусловно, значительная часть этих игроков приходятся на тех, кто просто опробовали Palworld в составе подписки Xbox Game Pass.

Интерес пользователей к Palworld при этом стремительно падает: если пиковый «онлайн» проекта в Steam составил более двух миллионов человек, то теперь он не превышает 350 тысяч. Что тоже безумно много для проекта данного класса, жанра и контентного наполнения. Поэтому потихонечку показатели продолжат снижаться, пока не установятся в том районе, в котором и должны находиться. Это судьба всех «хайповых» игр без исключения, и это было предсказано ещё в первый же день.