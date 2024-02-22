Хорошая игра, порядочные разработчики — чему удивляться?

Компания FromSoftware совместно с Bandai Namco опубликовали пресс-релиз, приуроченный к выпуску трейлера дополнения для ролевого экшена Elden Ring, которое, как мы знаем, получило название Shadow of the Erdtree. В документе указывается, что число отгрузок и цифровых продаж оригинального проекта перевалило за 23 миллиона копий.

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Напомним, в прошлый раз FromSoftware отчитывалась о продажах ролевого экшена год назад — тогда речь шла о 20 миллионах. Совсем нетрудно посчитать, сколько за прошедший год появилось новых владельцев данного произведения. А первые 12 миллионов копий девелоперы реализовали всего за две с половиной недели после релиза Elden Ring.

Масштабное дополнение Elden Ring: Shadow of the Erdtree поступит в продажу на ПК (Steam), а также двух поколениях консолей PlayStation и Xbox уже этим летом — 21 июня, если быть точнее. О некоторых тонкостях аддона мы расскажем в будущем материале.