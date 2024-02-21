В российском Steam его можно предзаказать за 2399 рублей.

Разработчики из компании FromSoftware выпустили геймплейный трейлер Shadow of the Erdtree — долгожданного дополнения к ролевому экшену Elden Ring. Большое DLC должно поступить в продажу на ПК (Steam), а также двух поколениях PlayStation и Xbox.

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События Shadow of the Erdtree происходят в землях Теней, где игрока будут поджидать новые секреты и активности. Ему предстоит исследовать невиданные ранее места, сражаться с грозными противниками и, разумеется, погрузиться в полную драм и интриг историю, которая «никого не оставит равнодушным».

Приятно, что для Shadow of the Erdtree заявлена поддержка субтитров на русском языке. Дополнение также доступно в Steam для игроков из РФ и РБ, в российской версии магазина за него просят 2399 рублей. Те, кто осмелится оформить предзаказ, могут рассчитывать на уникальный бонус — особый жест, который также получится разблокировать во время прохождения.