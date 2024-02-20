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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Valve подвела итоги деятельности Steam за 2023 год: успех Steam Deck OLED, масштабные обновления оболочки и многое другое
Отчёт получился внушительным.

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Компания Valve опубликовала обзорный материал, посвящённый итогам деятельности цифровой площадки Steam за 2023 год.

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Команда поддержки отметила, что прошедший год стал знаковым для Valve, поскольку оригинальной Half-Life исполнилось 25 лет, а платформе Steam — 20 лет. В обзорном материале нам рассказали, какие функции, инструменты и обновления появились в цифровом магазине в прошлом году.

Обновления интерфейса Steam. В прошлом году получила крупное преобразование пользовательского интерфейса. Разработчики как следует поработали над исходным кодом для настольного клиента Steam, режима Big Picture и Steam Deck.Теперь они могут быстрее вносить улучшения и выпускать их во всех трёх системах одновременно. Менее активно используемые области Steam тоже получили преобразования: меню уведомлений, внутриигровой оверлей и меню настройки управления с геймпада. Valve отмечает, что игрокам понравилась новая функция, позволяющая закрепить окно в оверлее игры, чтобы руководство или список задач всегда были под рукой.

Режим Big Picture. Он получил все нововведения, которые раньше были доступны пользователям Steam Deck. Помимо улучшенного интерфейса, Valve также добавила для него универсальный поиск по магазину, библиотеке и списку друзей одновременно. Разработчики также оптимизировали процесс покупок, изменение настроек геймпада и использование меню быстрого доступа.

Корзина. Она получила три новые ключевые функции: возможность отправлять подарки сразу нескольким друзьям, объединённую корзину для всех устройств и приватные игры. Так, приватные покупки позволяют геймерам тратить время и деньги на что угодно без необходимости скрывать всю свою библиотеку или профиль.

Valve добавила возможность просматривать дополнения к играм, в которые геймеры недавно или больше всего играли. Они теперь могут быстрее находить саундтреки, расширения, аддоны и многое другое. Большое обновление также получили приложения Steam Link для шлемов виртуальной реальности, в релиз вышла SteamVR.

В 2023 году вышел портативный компьютер Steam Deck OLED вкупе с большим обновлением для SteamOS, включающее поддержку HDR, переменную частоту обновленя экрана при подключении через док-станцию и многочисленные обновления для повышения стабильности и производительности устройств. Серьёзно, если перейти в раздел с новостями от Valve в самом Steam, то там практически ежедневно публикуются короткие (и не очень короткие) патчноуты апдейтов для Steam Deck — работа идёт без перерывов. Убедитесь сами.

В отношении Steam Deck важно ещё упомянуть вот что: сейчас в Steam находится свыше 12 тысяч проектов, которые попали в категории «Можно играть» и «Полностью совместима» для устройства. Библиотека пополняется каждую неделю.

Valve напоследок отметила, что прошедший год стал первым, в котором валовый доход более чем 500 игр превысил отметку в 3 миллиона долларов США — и это только за календарный 2023-й. Это более чем в два раза превышает количество игр, достигших подобной отметки пять лет назад, в 2018-м.

#steam #valve #steam deck #steamos #steam deck oled
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