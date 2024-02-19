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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Технологичный «соулслайк» Enotria: The Last Song в декорациях красочной Италии получил точную дату релиза
Визуальный ряд — просто песня.

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Разработчики из итальянской студии Jyamma Games объявили, что их ролевой экшен Enotria: The Last Song, вдохновлённый Dark Souls, поступит в продажу 21 июня. По такому случаю был выпущен релизный трейлер.

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Действие Enotria: The Last Song происходит в мире, захваченным Кановаччо — безумной вечной пьесой, которая держит всё вокруг в «неестественном стазисе». Главным героем выступит Безмасочный — единственный, кто свободен от навязанной роли и способен сам вершить свою судьбу. Игроку предстоит одолеть могущественных Авторов, которые и создали пьесу, а также вывести мир из застоя с помощь. силы Ардор.

Разнообразие геймплея Enotria: The Last Song будет обеспечиваться с помощью масок, которые остаются после поверженных врагов. Каждая маска, каждая роль, — это новый стиль игры, и у всех есть свои сильные и слабые стороны. Геймер сможет в любой момента переключаться переключаться между тремя собранными им комплектами снаряжения.

«Расширьте возможности своего стиля игры с помощью уникального набора талантов на Пути новаторов. Вставляйте таланты в маски, чтобы создавать собственные билды на одном экране. Испытайте эту уникальную систему, упрощающую теоретикрафт и изменение стиля игры для каждой ситуации. Выбирайте с умом, какая маска столкнётся с опасностями Энотрии, и в любой момент переключайтесь между тремя собранными вами комплектами снаряжения. Каждый комплект позволит вам опробовать новый стиль игры без необходимости смены специализации», — гласит официальное описание проекта.

Ещё одна отличительная особенность Enotria: The Last Song — крайне живописный мир, вдохновлённый итальянской природой. Это прекрасная земля, залитая солнцем, которая скрывает тёмные тайны за яркими фасадами. Именно игроку предстоит разгадать все секреты сего потрясающего мира.

Ключевые особенности Enotria: The Last Song:

  • использование Андор для изменения окружающего мира;
  • уникальная боевая система, предполагающая поочерёдное использование быстрого марша и цепного парирования;
  • механика зарядки мощных магических Реплик от ударов по врагам;
  • возможность переключения в любой момент между тремя комплектами снаряжения;
  • необходимость выбивать врагов из стойки, чтобы провести сокрушительную атаку, которая даст мощное усиление Пробуждению.

Enotria: The Last Song выйдет на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Если верить описанию в Steam, то проект уже на релизе будет снабжён русским переводом (только субтитры).

#enotria the last song #jyamma games
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