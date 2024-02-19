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Разработчики из Battlestate Games опубликовали дорожную карту обновлений сессионного шутера Escape from Tarkov: Arena. Авторы также дали понять, что связать аккаунты данного проекта с профилями основной игры можно будет уже в середине весны.
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Напомним, с момента релиза в раннем доступе спин-оффа Escape from Tarkov прошло два месяца. Официальные данные по продажам разработчики не торопятся раскрывать, но зато намерены заняться доработкой системы подбора матчей и другими техническими проблемами. Что-то будет исправлено до конца этого месяца, другие вещи получат правки в течение года.
С разбивкой на условные периоды выход обновлений планируется следующий:
Конец февраля.
- Переработка рейтинговых боёв, добавится разбивка пресетов снаряжения по рангам (тирам), перед матчем разрешат выбрать в каком ранге планирует выступать игрок.
- Добавление обновлённой системы бронирования и хитбоксов из EFT.
- Переработанная прокачка и баланс пресетов. Авторы игры намерены ввести ограничение на покупку одинаковых комплектов снаряжения в рамках одной команды.
Середина весны.
- Открытие доступа к безрейтинговым матчам.
- Новая локация Район и новый режим Last Hero, в котором геймеры станут сражаться каждый сам за себя.
- Функция синхронизации профилей основной игры с Arena-шутером.
Середина лета.
- Добавление возможности настраивать пресеты снаряжения.
- Появление новой локации.
- Введение нового игрового режима.
С дорожной картой обновлений сессионного шутера Escape from Tarkov: Arena можно ознакомиться в официальном микроблоге.