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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики Escape from Tarkov: Arena раскрыли свои планы по поддержке сессионного шутера на ближайшие полгода
Есть там что править и дорабатывать.

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Разработчики из Battlestate Games опубликовали дорожную карту обновлений сессионного шутера Escape from Tarkov: Arena. Авторы также дали понять, что связать аккаунты данного проекта с профилями основной игры можно будет уже в середине весны.

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Напомним, с момента релиза в раннем доступе спин-оффа Escape from Tarkov прошло два месяца. Официальные данные по продажам разработчики не торопятся раскрывать, но зато намерены заняться доработкой системы подбора матчей и другими техническими проблемами. Что-то будет исправлено до конца этого месяца, другие вещи получат правки в течение года.

С разбивкой на условные периоды выход обновлений планируется следующий:

Конец февраля.

  • Переработка рейтинговых боёв, добавится разбивка пресетов снаряжения по рангам (тирам), перед матчем разрешат выбрать в каком ранге планирует выступать игрок.
  • Добавление обновлённой системы бронирования и хитбоксов из EFT.
  • Переработанная прокачка и баланс пресетов. Авторы игры намерены ввести ограничение на покупку одинаковых комплектов снаряжения в рамках одной команды.

Середина весны.

  • Открытие доступа к безрейтинговым матчам.
  • Новая локация Район и новый режим Last Hero, в котором геймеры станут сражаться каждый сам за себя.
  • Функция синхронизации профилей основной игры с Arena-шутером.

Середина лета.

  • Добавление возможности настраивать пресеты снаряжения.
  • Появление новой локации.
  • Введение нового игрового режима.

С дорожной картой обновлений сессионного шутера Escape from Tarkov: Arena можно ознакомиться в официальном микроблоге.

#battlestate games #escape from tarkov arena
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Авторы Escape from Tarkov раскрыли планы по поддержке шутера на текущий год и поговорили о недавно запущенном проекте
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