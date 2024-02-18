Но опять всё сделают не так, как надо.

На протяжении последних четырёх—пяти лет нетрудно заметить, что в Blizzard попросту не знают, что делать с Overwatch/Overwatch 2. Практически все обновления делались и делаются только ради самого факта обновления, а необходимые патчи выходят с критической задержкой.

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Со стартом девятого мультиплеерного сезона в Overwatch 2 был значительно изменён игровой баланс: запас здоровья персонажей увеличился примерно на 20—25 %, а вместе с тем, чтобы, очевидно, игрокам было легче «сносить» этот возросший запас здоровья при сохранении объёма исцеления в игре, были увеличены размеры («хитбоксы») снарядов. Цель этого изменения — сделать нанесение урона более стабильным в условиях, когда у персонажей отсутствуют штрафы на бесконечное движение и прыжки по полю боя.

Получилось, как оно обычно бывает, плохо: часть снарядов теперь столь большие, что покрывают область, вдвое—втрое превосходящую размер модели конкретного персонажа. Проще говоря, чтобы наносить противнику ущерб, можно попадать в воздух рядом с ним. И если с персонажами, оружие которых наносит мгновенный урон («хитскан»), это не столь критично, поскольку продолжает требовать недюжинной точности при стрельбе, то вот у героев, оружие которых выпускает снаряды с временем полёта, ситуация вышла из-под контроля.

На фоне озвучиваемого геймерами недовольства происходящим в Blizzard решили поправить размеры снарядов, а также скорректировать запас здоровья персонажей. Как отметили девелоперы, изменения будут носить избирательный характер — всем подряд возвращать размеры снарядов на прежний уровень никто не собирается, потому что в целом, убеждена Blizzard, изменения работают согласно замыслу. На самом деле, если возвращать размеры снарядов обратно, то необходимо и запас здоровья также возвращать на прежний уровень, ведь размеры снарядов увеличивали с целью компенсации увеличения запаса здоровья героев. В общем, как мы уже неоднократно отмечали, в Blizzard уже давно не понимают, что делать с игрой — это раз, а у игроков спросить боятся, считая себя почему-то умнее тех, кто непосредственно играют в их творение — это два.