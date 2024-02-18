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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Разработчики Disco Elysium подтвердили, что в студии произойдут сокращения
По неподтверждённым данным, работу придётся искать примерно четверти всего коллектива.

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В студии ZA/UM, которая подарила нам Disco Elysium, последние несколько лет дела как сажа бела. Отменяют новые проекты, расширения для самого «Элизиума», а также проводят сокращения персонала. Первыми о том, что коллектив значительно уменьшится, разнюхали ушлые инсайдеры, ну а теперь их подтвердило непосредственно руководство ZA/UM.

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Представители студии не стали уточнять, скольким людям придётся искать новое место работы, но отметили, что это естественный процесс в условиях, когда происходит отмена нового проекта, и столь высокая численность штата перестаёт быть необходимой.

На этой неделе стало известно, что ZA/UM отметила крупное самостоятельное дополнение для Disco Elysium, разрабатывавшееся под рабочим названием X7. Никаких подробностей аддона мы не знаем; известно лишь то, что до его завершения коллективу нужно было ещё трудиться и трудиться от одного до двух лет. Иными словами, девелоперы отменили проект, потому что он начал перерастать основную игру, при том, что дополнения, по статистике, всегда продаются хуже первоначального продукта, для которого они предназначены.

Возможно, в перспективе на основе сделанных в отношении аддона наработок ZA/UM выпустит что-то цельное и не связанное с Disco Elysium, но пока что это лишь предположение. В дальнейшие планы коллектива нас никто пока не посвящает.

#disco elysium #za/um
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Ролевая игра Disco Elysium получит неофициальную русскую озвучку от питерской команды Cool-Games
СМИ: Разработка самостоятельного аддона к Disco Elysium отменена
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