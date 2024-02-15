Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
СМИ: Разработка самостоятельного аддона к Disco Elysium отменена
Ждать, впрочем, всё равно пришлось бы ещё пару лет.

реклама

Ролевой проект Disco Elysium в своё время произвёл, по сути, фурор в жанре, сколотив армию поклонников, которые совсем не прочь были бы повторно погрузиться в игровой мир. Предполагалось, что в перспективе для Disco Elysium выйдет масштабное самостоятельное дополнение, существовавшее под рабочим названием X7, но сегодня издание Sports Illustrated, ссылающееся на свои источники в студии ZA/UM, сообщило о том, что коллектив отменил разработку аддона.

реклама

Согласно имеющимся сведениям, самостоятельное дополнение в плане контента должно было даже превзойти оригинальную Disco Elysium, однако процесс производства столь затянулся, и, как нам всем хорошо известно, дополнения к играм продаются гораздо хуже самих игр, даже если аддоны самостоятельные, что в ZA/UM решили свернуть процесс, пока это ещё можно сделать с минимальными потерями.

Минимальными потерями, как следует из информации источника, станет «оптимизация» примерно четверти сотрудников. Вообще, у ZA/UM последние годы что-то совсем не клеится: случайно «выстрелив» с Disco Elysium, коллектив явно начал попробовать откусить больше, чем способен проглотить — известно о целой череде отменённых проектов, в которые были вложены силы и средства.

Позитивного в этом ничего нет, поскольку мы рискуем потерять одного из немногих современных девелоперов, которые способны творить что-то, что можно переварить.

#disco elysium #za/um
+
Написать комментарий (0)
Ролевая игра Disco Elysium получит неофициальную русскую озвучку от питерской команды Cool-Games
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
11
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
12
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
32
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
11
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
61
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
4
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
16
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
3
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
20
Япония пытается получить превосходство в подводном противостоянии с Китаем
1

Сейчас обсуждают

Максим
22:56
ты свое мнение за мнение большинства не выдавай
Февральское обновление безопасности Windows 11 по умолчанию отключает кнопку «Свернуть все окна»
УдалЁн
22:56
Между АМД и МТ уже можно выбирать. МТ наверное даже лучше будет
За прошедший год китайские видеокарты Moore Threads стали мощнее в играх на 200%
Артём Николаев
22:49
Да там просто у Blackrock пылесос заклинило. Народ уже снова берёт кредиты чтобы закупиться битком, а Байден постит лазерные глаза. Всех обреют очень жёстко, возможно даже до халвинга.
Bloomberg: «золотые» ETF потеряли $2,4 млрд, а приток средств в биткоин-ETF достиг $3,89 млрд
22870
22:44
phys.org до сих пор считают что кактусы впадают в депресняк и полностью отрицают внеуглеродную жизнь. Цитируйте дальше дебилов, дебилы.
Исследование морфологии и минералогии Марса показало, что Красная планета была вулканически активной
Артём Николаев
22:44
Что, все включили ждунов ИИ ядер?
Стоимость Ryzen 9 7900X3D снизилась до 409 долларов
Артём Николаев
22:41
Это как закон о запрете коллекторам терроризировать людей. А что, текущей законодательной базы недостаточно? Особенно на фоне, что ты можешь получить дело за демонстрацию пустого белого листа на улице...
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете треш-стримов
Данил
22:40
Что ты несёшь?
Core i7-14700K и GeForce RTX 4070 Ti SUPER сравнили в играх с Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 GRE
ЧatoБoт
22:39
Авдеевка. Ночью будет большой замес. ВСУ собирают силы на прорыв и разбить нам фланги. Активно работает РЭР и РЭБ. СТАРЛИНК до сих пор погашен. Соотношение сил 4:1 в нашу пользу. Танковый кулак готов,...
Российские войска взяли под контроль территорию укрепрайона Зенит к югу от Авдеевки
Yilec
22:35
Истребитель F-35C Корпуса морской пехоты США сломал носовое шасси во время стоянки
Igor Sochev
22:33
В каком каньоне на Земле,снимают понораму Марса?
NASA показало фото вышедшего из строя марсианского вертолёта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем