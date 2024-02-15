Ждать, впрочем, всё равно пришлось бы ещё пару лет.

Ролевой проект Disco Elysium в своё время произвёл, по сути, фурор в жанре, сколотив армию поклонников, которые совсем не прочь были бы повторно погрузиться в игровой мир. Предполагалось, что в перспективе для Disco Elysium выйдет масштабное самостоятельное дополнение, существовавшее под рабочим названием X7, но сегодня издание Sports Illustrated, ссылающееся на свои источники в студии ZA/UM, сообщило о том, что коллектив отменил разработку аддона.

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Согласно имеющимся сведениям, самостоятельное дополнение в плане контента должно было даже превзойти оригинальную Disco Elysium, однако процесс производства столь затянулся, и, как нам всем хорошо известно, дополнения к играм продаются гораздо хуже самих игр, даже если аддоны самостоятельные, что в ZA/UM решили свернуть процесс, пока это ещё можно сделать с минимальными потерями.

Минимальными потерями, как следует из информации источника, станет «оптимизация» примерно четверти сотрудников. Вообще, у ZA/UM последние годы что-то совсем не клеится: случайно «выстрелив» с Disco Elysium, коллектив явно начал попробовать откусить больше, чем способен проглотить — известно о целой череде отменённых проектов, в которые были вложены силы и средства.

Позитивного в этом ничего нет, поскольку мы рискуем потерять одного из немногих современных девелоперов, которые способны творить что-то, что можно переварить.