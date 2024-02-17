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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Российская студия показала геймплейный трейлер Trains: Electrostorm — вдохновлённого Control экшена в антураже теслапанка с летающими поездами и не только
Как минимум, концепция интригующая.

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Разработчики из российской Watt Studio представили дебютный трейлер приключенческого экшена в стиле теслапанк Trains: Electrostorm. Также были озвучены сроки выхода данного проекта, который в прошлом именовался как Trains: Through Electric Storms.

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В данной игре нам достаётся роль электрочеловека Ани, которая умеет управлять электрическими полями, левитацией и даже телекинезом. Но даже это не является отличительной особенностью проекта, ведь есть ещё Поезда. И вот последними Аня способна управлять, расшифровывая издаваемые ими звуки.

В описании столь необычного проекта говорится следующее: «Используйте гаусс-пистолет и силу магнитного поля, чтобы сбивать врагов с ног, левитировать и решать хитрые головоломки. Освободите Поезда и зажгите яркую Звезду во мраке электрошторма!»

На протяжении первого трейлера главная героиня действительно использует все свои заявленные способности и даже успевает повзаимодействовать с теми самыми Поездами. Первые зрители ролика уже успели сравнить Trains: Electrostorm с Control от Remedy Entertainment. Здесь тоже есть бесстрашная девушка, использующая телекинез, она также может левитировать и решать вопросы с помощью уникального пистолета.

Всё действо происходит в альтернативном мире ХХ века. Человечество погружено в хаос из-за блуждающих и неуправляемых электрических полей в воздухе, взаимодействие с которыми является смертельным для любого живого существа. Тридцать лет назад Доктор N смог обуздать смертельную энергию и обернуть её во благо. Данное открытие обеспечило его железнодорожной компании рост и развитие, поэтому она стала самой процветающей в мире, а его поезда самым быстрым, дешёвым и безопасным способом передвижения сквозь электрические бури.

Позже случился некий страшный взрыв, и Доктор N погибает, раскрывая тайну своего наследия в письмах лишь своей молодой дочери Анне. Он создал вечный двигатель, за которым охотятся все корпорации мира. Главной героине нужно найти его чертежи и сохранить великое изобретение для человечества. Сложные моральные дилеммы при этом обязательно будут.

Для Trains: Electrostorm уже сейчас заявлены драйвовый геймплей, дух электропанка и многое другое. Проект разрабатывается для ПК (появилась своя страница в Steam), релиз должен состояться в четвёртом квартале 2025 года.

#trains electrostorm #watt studio
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