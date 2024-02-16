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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Тираж Alan Wake 2 превысил 1,3 миллиона копий — это самая быстропродаваемая игра Remedy
Но на общем фоне результат, конечно, не сильно впечатляет.

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Компания Remedy впервые публично рассказала о продажах своего хоррор-экшена с элементами выживания Alan Wake II, релиз которого состоялся в октябре 2023 года. Проект смог найти свыше 1,3 миллиона покупателей, а ведь ещё в декабре был только 1 миллион проданных копий.

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Разработчики утверждают, что это лучший среди всех ранее выпущенных проектов. Так, за два месяца второй Alan Wake продавался на 50 % лучше, чем Control за четыре месяца после релиза. Последняя, если что, за всё время своего существования разошлась тиражом свыше 4 миллионов копий. Студия успокаивает себя и общественность тем фактом, что Alan Wake II, как и Control, будут продаваться на протяжении долго времени.

Remedy намерена поддерживать Alan Wake II важными обновлениями и пообещала подготовить для своего произведения два больших сюжетных дополнения. Напомним, хоррор поступил в продажу 27 октября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X и S.

Финская команда сейчас трудится над DLC под названием «Ночные ключи» и «Дом у озера». А ещё стоит отметить, что проект до сих пор не вышел в Steam, пребывая в EGS из-за эксклюзивного партнёрского соглашения с Epic Games.

#epic games #alan wake 2
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