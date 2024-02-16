Но не стала уточнять, о каких эксклюзивах идёт речь.

Час назад Microsoft в лице своего игрового подразделения Xbox провела подкаст с участием его (подразделения) руководителя Фила Спенсера. Темой подкаста было будущее Xbox как платформы. Учитывая недавние утечки, предрекавшие Xbox отказ от нелепой в наши дни политики эксклюзивности видеоигр, геймеры справедливо предположили, что ключевая новость будет касаться именно выхода игр от рэдмондцев на платформе PlayStation.

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В общем, официальная новость одновременно и положительная, и бессмысленная. Положительная новость в том, что, по словам Фила Спенсера, на данном этапе речь идёт о выпуске четырёх Xbox-эксклюзивов на PlayStation 5 и Nintendo Switch. Бессмысленность же заключается в том, что Спенсер не стал называть, о каких конкретно «тайтлах» идёт речь, отметив лишь, что это точно не Starfield. Скорее всего, Microsoft отделается релизом четырёх морально устаревших и/или уже не пользующихся спросом игр. Недавние утечки гласили, что на PlayStation заглянут Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Grounded и Pentiment.

Допускаем, что мы имеем дело лишь с началом большого процесса по унификации игровой индустрии, в рамках которой в данном сегменте интерактивных развлечений больше не будет искусственно навязываемых рамок и ограничений. Впрочем, пока что об этом говорить слишком преждевременно.