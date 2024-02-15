Недавно состоялся анонс VR-проекта во вселенной Metro, но полноценная новая часть тоже разрабатывается.

Разработчики из 4A Games рассказали, что их шутер Metro Exodus разошёлся тиражом свыше 10 миллионов копий. Соответствующая информация появилась в официальном микроблоге компании, публикация была приурочена к пятилетию проекта.

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В своём обращении девелоперы поблагодарили игроков и дали понять, что полноценная новая часть метро вернётся ровно тогда, «когда будет готова». Доподлинно известно, что сейчас 4A Games ведёт над ней активную работу, но подробностей пока не готова раскрывать.

Напомним, выход Metro Exodus состоялся 14 февраля 2019 года, у оригинальной версии проекта в Steam за это время набралось свыше 88 тысяч отзывов, из которых 89 % являются положительными. Чуть ранее состоялся анонс Metro: Awakening — уникального VR-шутера по мотивам знаменитой вселенной. В хронологическом порядке действие новой игры будет происходить до событий основной серии, в 2028 году. По сюжету, врач Сердар отправляется в путешествие по заброшенному московскому метро в поисках жены и лекарства для него.

Metro: Awakening выйдет на PS VR2, Steam VR, Quest 2 и 3, страница с VR-шутером также появилась в Steam.