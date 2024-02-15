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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Состоялся выход Deep Rock Galactic: Survivor — шутера с элементами выживания в известной «вселенной гномов»
Проект приняли хорошо.

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Разработчики из Funday Games совместно с Ghost Ship Publishing выпустили в продажу Deep Rock Galactic: Survivor — одиночный автошутер с элементами выживания. Он предлагает пользователям использовать весь арсенал Deep Rock Galactic и сразиться с ордами чудовищ, добывая ресурсы и открывая мощные улучшения.

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Прохождение заданий здесь можно вести в гордом одиночестве — никто настаивать не будет. Стартовая версия Survivor предлагает доступ к четырём игровым персонажам, 40 видам оружия, 20 видам противников, 3 биомам и глубокой системе прогресса с бонусами, артефактами и улучшениями.

«Убивайте жуков, улучшайте снаряжение и погружайтесь все глубже в смертоносные пещеры Хоксеса. Соберите разрушительный арсенал, обрушивайте ад на толпы инопланетных монстров в быстром и яростном бою, прокладывайте туннели, чтобы собрать драгоценные богатства в глубинах пещерных стен. Каждая миссия уникальна, в ней используется процедурная генерация пещер и вражеских волн, как и в Deep Rock Galactic», — гласит официальное описание проекта в Steam.

Релиз шутера с элементами выживания состоялся только на ПК (Steam). За первые сутки проект собрал почти 1,5 тысячи отзывов, из которых 84 % являются положительными. Сотрудники Funday Games пообещали, что по мере развития Deep Rock Galactic: Survivor в игре станут появляться новый контент и важные балансные правки. В раннем доступе новое произведение пробудет от 6 до 12 месяцев, после перехода на версию 1.0 ценник может вырасти.

#deep rock galactic survivor #funday games #ghost ship publishing
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