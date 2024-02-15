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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Blizzard выпустила для внутриигрового магазина Diablo IV набор с маунтом за 65 долларов — это стоимость полноценной AAA-игры без скидки
И ведь купят.

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Разработчики из Blizzard Entertainment выпустили 13 февраля патч 1.3.2 для ролевого экшена Diablo IV. «Заплатка» традиционно исправила некоторые технические ошибки, а также добавила механику, связанную. с созданием ультраредких предметов. Но конкретно в нашем случае обновление стало интересным по другому поводу.

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Выяснилось, что патч добавил во внутриигровой магазин Diablo IV нового маунта «Кристаллоносец», который входит в набор «Стеклянная Плеть». Купив такой наборчик, геймеры также получат в своё распоряжение семь тысяч единиц платины, два трофея и броню «Клетка из костей и кристаллов». А весь подвох заключается в цене комплекта — 65 долларов. Игроки и пользователи соцсетей остались в полном замешательстве от такой наглости со стороны Blizzard Entertainment. Пользователи сразу отметили, что эта цена не сильно меньше той суммы, за которую, вообще-то, дают всю Diablo IV (70 долларов).

Игроки справедливо указали на тот факт, что по цене набора с маунтом можно купить другие игры — Last Epoch и Palworld, например. Причём, вместе взятых. Но нынешняя ситуация с «Кристаллоносцем» не является дебютом жадности Blizzard. Совсем недавно она ввела в продажу разноцветные порталы стоимостью 30 долларов, ожидаемо став объектом насмешек со стороны простых пользователей.

Здесь самое главное — ни в коем случае не поощрять откровенно скотское поведение разработчиков, поощряя их бездействие и безыдейность. Но опыт с мобильной Diablo Immortal нам подсказывает, что доверчивые игроки с лишней деньгой в кармане обязательно много раз купят «Кристаллоносца». Купят и ещё попросят.

#blizzard #diablo iv
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