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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ролевой экшен Lies of P по мотивам сказки о Пиноккио «случайно» лишился защиты Denuvo — игра уже у пиратов
Степень «случайности» ещё предстоит выяснить.

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Сегодня утром, 14 февраля, вышел патч 1.5.0.0 для ролевого экшена Lies of P по мотивам сказки «Приключения Пиноккио». Апдейт не только исправил замеченные ранее баги и недоработки, но также порадовал приверженцев и постоянных покупателей так называемого «зелёного магазина» (то есть, торрентов).

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Антипиратская защита Denuvo с самого первого дня защищала Lies of P от желающих прикоснуться к ладно скроенному произведению, не тратя на это ни копейки. А вот обновление 1.5.0.0 содержало в себе версию исполняемого файла без Denuvo — энтузиасты выяснили, что она на 250 Мбайт легче той, что с защитой (387 и 133 Мбайт). Игроки и профильные журналисты пришли к выводу, что защита была убрана из-за ошибки со стороны издательства Neowiz и принадлежащей ей студии Round8 Studio.

Как вы понимаете, спустя буквально пару часов проект оказался на торрентах, найти ссылки не трудно, а определить необходимость в скачивании каждый решит для себя сам. Напомним, оригинальная версии Lies of P поступила в продажу 19 сентября на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в подписочном сервисе Game Pass.

Проект был крайне тепло встречен публикой — в магазине Valve у него набралось свыше 22 тысяч отзывов, из которых 92 % являются положительными. Спустя месяц после релиза продажи ролевого экшена превысили 1 миллион проданных копий, дополнение уже находится в разработке.

#lies of p #neowiz #round8 studio
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Новый проект во вселенной Lies of P разрабатывается на движке Unreal Engine 5
Ролевой экшен Lies of P по сказке о Пиннокио отправлен в печать — переноса релиза не будет
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