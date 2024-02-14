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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Продажи ролевого экшена Grandblue Fantasy:Relink перевалили за 1 миллион копий за две недели после релиза
С «онлайном» в Steam тоже полный порядок.

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Студия Cygames рассказала, что её ролевой экшен Grandblue Fantasy: Relink, вышедший менее двух недель назад, сумел найти первый миллион игроков. Информацию об этом девелоперы опубликовали в своём микроблоге, поблагодарив фанатов за должный уровень поддержки.

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На самом деле, у Grandblue Fantasy:Relink хорошо обстоят дела как с продажами, так и с отзывами и даже «онлайном» в Steam. Например, в момент написания этих строк проект занимает 11-е место по популярности в Steam (спасибо статистическому сервису SteamDB за информацию). В игре сейчас находится свыше 95 тысяч геймеров, а пиковое значение было достигнуто 10 дней назад (114 054 пользователя). С момента релиза, который состоялся 1 февраля, набралось почти 18 тысяч отзывов, из которых 89 % являются положительными.

Действие Grandblue Fantasy: Relink происходит в Небесном Царства (Sky Realm) — мире, где бесчисленное множество островов плавают в огромном голубом пространстве. Главный герой — капитан команды «небесных путешественников», к которой присоединяются маленький дракончик Вирн и молодая девушка с таинственными способностями по имени Лирия. Вместе с ярким составом членов команды, среди которых есть как короли, так и неудачники, игроки поплывут к Эсталусии, легендарному острову за краем небес.

«Раскройте паутину интриг и вступите в битву за судьбу самого Небесного Царства. Вступайте в бой в реальном времени с группой из четырех человек в этой ролевой игре с персонажами — выбирайте из разнообразного списка небесных пассажиров, каждый из которых обладает своим уникальным оружием, навыками и стилями боя. Выполняйте задания в одиночку или с помощью других в совместной игре до 4 игроков и уничтожайте коварных врагов, чтобы получить редкую добычу, которая ещё больше улучшит ваше снаряжение», — так описывают геймплей и первоначальную расстановку сил в Grandblue Fantasy:Relink сами авторы.

Ролевой экшен Grandblue Fantasy:Relink вышел на ПК (Steam), PlayStation 4 и PlayStation 5. К сожалению, поддержки русского языка нет, но машинный перевод фанаты уже сделали.

#cygames #grandblue gantas relink
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