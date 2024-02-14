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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Apex Legends получила крупное обновление «Прорыв»: перки героев, режим 120 кадров/с на консолях и многое другое
Ситуация с падающим «онлайном» вынуждает идти на риск.

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Популярная королевская битва Apex Legends получила крупное обновление «Прорыв», которое внесло огромное количество изменений. Сейчас смело можно говорить о том, что данный апдейт изменил правила настолько сильно, насколько вообще позволял формат.

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Итак, после установки обновления в Apex Legends появилась переработанная и упрощённая система создания предметов. Репликаторами теперь можно пользоваться всего один раз за бой, но никаких ограничений игра больше не выставляет. Материалы для создания предметов отныне не нужно собирать, а количество позиций для крафта существенно сократилось. Например, «обвесы» для пушек теперь недоступны.

Второй важный момент — прокачка героев. Разработчики из Respawn Entertainment решили внести разнообразие в геймплей, добавив для каждого персонажа набор уникальных перков. Улучшения проводятся при накоплении очков EVO, которые параллельно апгрейдят броню. Кстати, на картах больше нельзя найти синие, фиолетовые и золотые «броники» — для их получения нужно наносить урон, данная механика была в игре всегда.

Про консольных игроков Respawn тоже вспомнила, реализовав для них режим со 120 кадрами/c. Разработчики утверждают, что внедрить его получилось благодаря системе многопоточного рендеринга, построенной на базе аппаратного интерфейса рендеринга (RHI).

Из совсем уж стандартных вещей, которые случаются в каждом новом сезона Apex Legends, можно упомянуть перебалансированное оружие (урон и боезапас), изменённые анимации передвижения для «тяжёлых» героев и правки в наборы способностей отдельных персонажей. Для класса «Поддержка» было улучшено содержимое с припасами.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Electronic Arts, а ещё для просмотра доступны трейлеры патча «Прорыв». Не забываем также про 5-летие Apex Legends, которое случилось совсем недавно. По такому поводу разработчики запустили специальный внутриигровой ивент с наградами своей шкалой прогресса.

Новый боевой пропуск с бесплатной и платной шкалами прогресса тоже представлены и запущены, тут тоже всё ожидаемо.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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Apex Legends исполняется пять лет, разработчики подготовили новый сезон с крупнейшими в истории игры изменениями
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