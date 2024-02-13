Конкретно на этот проект было потрачено около 125 миллионов долларов.

Ролевой экшен Immortals of Aveum не смог снискать популярности у простых игроков и провалился в продажах. Параллельно выяснилось, что на разработку проекта было потрачено около 125 миллионов долларов — огромная сумма даже по меркам AAA-сегмента. После неудачного выступления новой игры в совершенно новой вселенной издатель решил сократить количество разработчиков, принимавших участие в создании Immortals of Aveum. После этого уже уволенные сотрудники стали публиковать комментарии с мыслями по этому поводу.

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Например, бывший разработчик студии Ascendant считает, что выставление ценника в размере 70 долларов продиктовано именно огромным бюджетом проекта. Одни только затраты на производство составили около 85 миллионов долларов. Ещё около 40 миллионов издатель, как считает бывший девелопер, потратил на маркетинг и распространение. Именно поэтому экс-сотрудник пришёл к выводу, что браться сегодня за одиночный шутер AAA-уровня в современных рыночных условиях — это плохая идея.

Есть комментарий и от специалиста, который остался в штате Ascendant Studios. Он утверждает, что Immortals of Aveum успешно прошла все внутренние фокус-тесты и должна была быть интересна предполагаемым покупателям. Но ситуация в конечном итоге получилась такой, что проект получил средние отзывы игроков и его никто не купил.

Immortals of Aveum поступила в продажу на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.