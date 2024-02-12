Баксов 30, считают участники бета-теста, а по сути, предрелизной демоверсии, было бы в самый раз. Больше — слишком жирно.

На днях президент Ubisoft Ив Гиймо, которому пришлось объясняться за ценообразование пиратского боевика-долгостроя Skull and Bones, заявил, что компания установила на игру ценник в $70 по той простой причине, что перед нами масштабный проект «AAAA (Quad A)»-класса. Понятно, что данное заявление должно было выдержать первое испытание острым геймерским глазом, и вот, судя по комментариям игроков, которые участвуют в открытом «бета-тестировании», которое, по сути, является не чем иным, как предрелизной демоверсией, платить такую сумму здесь не за что.

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Как отмечают игроки, в Skull and Bones отовсюду виднеется халтура: от механики передвижения кораблей до «боёвки». Также критике подвергается погружение в игровой процесс, которое страдает на фоне слабой диалоговой системы, а также недоработок в области физики.

Проще говоря, перед нами самая простая, абсолютно ничем не выдающаяся видеоигра-сервис. Ну а $70 Ubisoft за неё просит потому, что как в том анекдоте — очень деньги нужны.

Полноценный релиз Skull and Bones, который вряд ли будет отличаться от бета-версии, потому что Ubisoft не стала бы отправлять на тест заведомо неудачный «билд», состоится в пятницу, 16 февраля.