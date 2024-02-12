Слухов появляется много. Домыслов — ещё больше.

Последнее время по Сети гуляет очень много слухов на тему того, что игровое подразделение Microsoft откажется от своей политики выпуска игр только на PC и Xbox. Всё бы ничего, но эти слухи подтверждаются изменением в перечне платформ на страницах видеоигр на сайте Microsoft. Поэтому сегодняшний анонс компанией своего «специального выпуска» подкаста на тему того, как дальше будет развиваться её игровое подразделение, явно вызовет неподдельный интерес у публики. Сам подкаст запланирован к проведению в этот четверг, 15 февраля, поздним вечером по московскому времени.

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В подробности Microsoft пока не вдаётся, но известно, что участвовать в нём будут Фил Спенсер, Сара Бонд и Мэтт Бути — первые, так сказать, лица подразделения Xbox.

На самом деле, если Microsoft и впрямь откажется от платформенной эксклюзивности своих игр, то это будет только правильно. В конце концов, люди приобретают те или иные игровые устройства не для того, чтобы страдать на них в эксклюзивных играх, а из соображений удобства, дизайнерских предпочтений, мощности и других предпочтений. Даже Sony, которая несколько лет назад наконец-то догадалась, что политика эксклюзивности не добавляет ей популярности, и то стала выпускать свои проекты на тех же персональных компьютерах. Да, с опозданием на месяцы и годы, но всё же выпускает. В этом плане Xbox ничем не лучше и, по-хорошему, должна перенять ту же стратегию ведения бизнеса.