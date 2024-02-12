Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Microsoft на этой неделе проведёт специальный подкаст на тему будущего платформы Xbox
Слухов появляется много. Домыслов — ещё больше.

реклама

Последнее время по Сети гуляет очень много слухов на тему того, что игровое подразделение Microsoft откажется от своей политики выпуска игр только на PC и Xbox. Всё бы ничего, но эти слухи подтверждаются изменением в перечне платформ на страницах видеоигр на сайте Microsoft. Поэтому сегодняшний анонс компанией своего «специального выпуска» подкаста на тему того, как дальше будет развиваться её игровое подразделение, явно вызовет неподдельный интерес у публики. Сам подкаст запланирован к проведению в этот четверг, 15 февраля, поздним вечером по московскому времени.

реклама

В подробности Microsoft пока не вдаётся, но известно, что участвовать в нём будут Фил Спенсер, Сара Бонд и Мэтт Бути — первые, так сказать, лица подразделения Xbox.

На самом деле, если Microsoft и впрямь откажется от платформенной эксклюзивности своих игр, то это будет только правильно. В конце концов, люди приобретают те или иные игровые устройства не для того, чтобы страдать на них в эксклюзивных играх, а из соображений удобства, дизайнерских предпочтений, мощности и других предпочтений. Даже Sony, которая несколько лет назад наконец-то догадалась, что политика эксклюзивности не добавляет ей популярности, и то стала выпускать свои проекты на тех же персональных компьютерах. Да, с опозданием на месяцы и годы, но всё же выпускает. В этом плане Xbox ничем не лучше и, по-хорошему, должна перенять ту же стратегию ведения бизнеса.

#microsoft #xbox
+
Написать комментарий (0)
Фил Спенсер отреагировал на слухи о выходе Starfield на PS5, пообещав рассказать о будущем Xbox уже на следующей неделе
На страницах с играми в цифровом магазине Microsoft пропали логотипы консолей Xbox и Game Pass
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
11
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
18
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
93
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
144
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
16
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
8
Пять причин провала Xbox Game Pass
42
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
10
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
22
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
40

Сейчас обсуждают

Drunk Axxturel
22:28
Злюка
Приложения NVIDIA CUDA теперь могут работать на видеокартах AMD
Jakko
22:27
Тупой максимка пришёл рассказать о своих латентных фантазиях, но тут не про то максик. В таком устройстве есть логика, и она всем известна, использовать малые ядра для задач с низким приоритетом, отда...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Сергей
22:24
Автор, судя по всему, очень смутно представляет себе, что такое химический элемент. Ну, а что делать, поколение ЕГЭ.
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
Evgeny Chelyadin
22:11
Смысл в 11400 когда есть 12400 ?
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
Stanislav_i
22:05
Согласен в части материнок, я как раз X670E-E брал и она дороже была из-за PCI-E 5.0 и более сложной разводки печатной платы, чем под Intel у которых тогда только PCI-E 4.0 было. SSD cтоит GIGABYTE AO...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Саша Батурин
22:05
Взгляни правде в глаза, обыденному пользователю достаточно камера смартфона, а не таскать с собой фотоаппарат с несколькими объективами
HUAWEI P70 Pro возможно получит топовый набор камер
Олесь Кука
21:56
Голосую за "Начало"
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
F22
21:56
Уже давно не смешно.
Человечество превращает Луну в большую свалку и уже оставило там 227 тонн мусора
Бахтиёр Кудратуллаев
21:54
спс бро. просто непонятно за что минусы. цель любой статьи чтоб максимум просмотры и коментов были. я уже 2 года пишу по фану. я же знаю. что надо макс кринжовую статью писать чтоб коментов и просмо...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Юрий Богданов
21:54
поддерживаю, даже "не популярный" xeon v4 для детей "рулит" по цене/качеству.
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем