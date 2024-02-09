Даты релиза пока нет, поддержки русского языка — тоже.

Студия AtomTeam, которую мы хорошо знаем по изометрическим ролевым играм Atom RPG и Atom RPG Trudograd, анонсировали свой новый проект. Представленное произведение получило название Swordhaven: Iron Conspiracy — это классическая по своему устройству фэнтезийная ролевая игра, созданная под вдохновением от проектов на базе движка Infinity Engine (первые Baldur’s Gate, Icewind Dale и Planescape: Tournament).

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Главный герой Swordhaven: Iron Conspiracy — одинокий странник, путешествующий по дальним землям Нова Драконии. Нашему путешественнику в какой-то момент встречается умирающий человек, который отдаёт загадочный артефакт, тем самым впутывая его в эпическую историю. Судя по первым представленным скриншотам, дизайн локаций в Swordhaven: Iron Conspiracy сделан с хорошо читаемым славянским колоритом.

Разработчики Swordhaven: Iron Conspiracy пообещали реализовать нелинейный мир с множеством NPC, интерфейс с продуманной персонализацией, гибкую боевую систему с возможностью выбора между пошаговыми сражениями и боями в реальном времени с тактической паузой, а также бесклассовую боевую систему.

Бета-тестирование Swordhaven: Iron Conspiracy должно пройти в период с февраля по март 2024-го, для попадания на указанное мероприятие потребуется заполнить специальную форму. Даты релиза у проекта нет, окончательный список доступных языков будет определён позже.