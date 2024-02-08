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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Боевик Star Wars Outlaws выйдет в этом году
По крайней мере, это следует из отчёта Ubisoft.

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Хотя анонс Star Wars Outlaws — боевика в культовой вселенной — состоялся в исторической перспективе совсем недавно, всего чуть больше полугода назад, и в этой связи странно рассчитывать на то, что Ubisoft, выступающая и разработчиком, и издателем, будет торопиться с релизом столь важного (в представлении компании, естественно) проекта.

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Но информация, она как шило в мешке — не утаишь. Сначала сведениями о том, что Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году, поделились авторитетные инсайдеры, а теперь её подтвердила и сама Ubisoft в рамках своего финансового отчёта. К сожалению, ничего более подробного, чем «2024 год», из отчёта относительно новинки не следует.

Star Wars Outlaws представляет собой боевик в открытом мире, где мы будем играть за бандитку Кей Весс, выполняющую, как бы это помягче выразиться, слабо соотносящиеся с законом задания, и зарабатывая тем самым себе на жизнь. В плане внутренней хронологии «Звёздных войн» игра занимает место между V и VI эпизодами киносаги.

#ubisoft #ubisoft massive #massive entertainment #star wars outlaws
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