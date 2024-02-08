Некоторые механики здесь кажутся достаточно продуманными.

Команда Alex Masse and team совместно с Paralives Studio сообщила, что её симулятор жизни Paralives выйдет не раньше 2025 года в раннем доступе. Также разработчики опубликовали семиминутное геймплейное видео, дающее представление о том, какого уровня исполнения данный проект будет.

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Весь дополнительный контент для Paralives авторы намерены распространять бесплатно. Увиденное в ролике даёт понять, как разработчики подошли к вопросу организации управления в симуляторе. Если коротко, то оно уже сейчас кажется более удобным и продуманным по сравнению с тем же Sims 4.

Например, для организации беседы между персонажами игроку не нужно прожимать по каждой модельке, подбирая нужно действие. Всё намного проще: обводите, как в стратегии, рамкой нужное количество виртуальных человечков, задаёте им общее действие и наслаждаетесь результатом.

Геймплейное видео Paralives также демонстрирует интерфейс и диалоговые окна проекта, которые кажутся более лёгкими, продуманным и не перегружающими общий экран. В ходе общения между персонажами геймер подбирает им общие темы, которые тут прописываются в специальных карточках. Подбор каждого нового варианта происходит после заполнения специальный шкалы.

Ранний доступ Paralives должен начаться в 2025 году — авторы честно признаются, что игра сначала выйдет с багами и недостающими геймплейными механиками. По мере своего развития проект станет получать апдейты, которые должны быть бесплатными. Поддержка русского языка пока не заявлена, но девелоперы обещают расширять список доступных локализаций.

Если вас заинтересовал этот нетипичный симулятор жизни, то переходите на официальный сайт разработчиков, где для ознакомления доступен публичный документ с планами по развитию Paralives.