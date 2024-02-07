Нас ждут ещё два DLC, но про них пока нет информации.

Разработчики из компании Mundfish объявили о выпуске сюжетного дополнения «Узник Лимбо» для шутера Atomic Heart. События DLC происходят после одной из концовок проекта, в качестве главного героя выступает Пушистов — альтер-эго главного героя майора Нечаева, который путешествует по потустороннему месту, сражаясь с врагами.

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В настоящий момент дополнение «Узник Лимбо» можно приобрести на всех целевых платформах: ПК, PlayStation и Xbox. По случаю релиза также был опубликован релизный трейлер, дающий понять, как тут будут выглядеть новые игровые зоны.

Также Mundfish опубликовала четвёртую часть саундтрека Atomic Heart, в которую вошло восемь треков. Всё это добро можно прослушать на всех популярных стриминговых музыкальных сервисах.

Напомним также, что разработчики планируют выпустить ещё два дополнения, но пока не готовы раскрывать подробности.