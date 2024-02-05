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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики MMO-шутера Pioner показали систему изготовления оружия и не только
Игра выйдет до конца 2024 года.

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Разработчики из студии GFA Games опубликовали короткий геймплейный ролик своего MMO-шутера Pioner. В свежем видео авторы показали, как в их произведении работает важная механика изготовления снаряжения. Геймерам предоставят возможность создавать оружие, используя при этом различные материалы, которые они найдут на локациях.

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В ролике также запечатлён процесс создания нескольких видов оружия на станке, после чего показывается их применение в бою. Причём, для создания той или иной единицы оружия потребуется сначала найти тот самый чертёж. Что до геймплейной демонстрации, то главный герой пускает в ход револьвер, дробовик, автоматический пистолет и винтовку.

Ещё в ролике можно увидеть обновлённый интерфейс станка для крафта. Кажется, авторы действительно неустанно ведут работу над улучшением внешнего вида шутера, который уже получил обновлённую физику тел и взаимодействия с персонажами.

Релиз Pioner должен состояться до конца текущего года.
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#pioner #gfa games
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