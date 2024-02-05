Но потом появятся и другие фракции.

Разработчики из российской студии Cats Who Play, известные по выпущенной в 2017 году стратегии Syrian Warfare («Сирия: Русская буря»), анонсировали свой новый проект. «Передний край» — так называется их новая стратегия в реальном времени в антураже современной войны.

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По словам авторов, в грядущей RTS сначала будут представлены две глобальные стороны: армии России и США. Появление новых фракций возможно, но случится уже после релиза первоначальной версии. Cats Who Play сразу заявили, что их стратегия должна получиться предельно реалистичной и полной мелких деталей. На этапе анонса заявлена поддержка разрушаемости объектов.

Если всё пойдёт по плану, то «Передний край» станет для разработчиков платформой, которая станет развиваться с течением времени. По развитием понимается выпуск новых карт, техники, режимов и тактик ведения боя. Девелоперы рассчитывают сделать из своего продукта «базу для создания одиночных игровых кампаний по различным текущим и предполагаемым конфликтам и войнам».

Cats Who Play пообещали активно взаимодействовать с сообществом и привлекать игроков для тестирования. Авторы намерены выложить в общий доступ первую техническую версию стратегии уже через несколько недель. Тестовый билд снабдят одно картой и режимом игры против ИИ. После появления стратегии в раннем доступе «Передний край» получит несколько карт и поддержку мультиплеера.

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Процесс создания новой стратегии от Cats Who Playведётся с участием ИРИ, которая финансирует «Смуту».