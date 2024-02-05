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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Трейлер модификации Project Arroyo — ремейка Fallout 2 на движке четвёртой части
Выйдет эта работа, как вы понимаете, нескоро.

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Неуемные энтузиасты, которые занимаются созданием масштабных модификаций к играм от Bethesda, продолжают удивлять. Пока одни, например, занимаются переносом TES III: Morrowind и TES IV: Oblivion на движок Skyrim, у других хватает времени и сил на создание ремейка Fallout 2 на движке четвёртой части. Проект получил название Project Arroyo, всем заинтересованным стоит посмотреть свежий трейлер.

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В своём Discord авторы признались, что поставили перед собой перенести как можно больше контента из второй части, включая тот, что был вырезан (привет, Restoration Project). То есть, базовые механики с перками, кармой и репутацией точно реализуют в модификации, равно как и отдельные реплики для персонажей с низким интеллектом.

Создатели Project Arroyo также хотят добавить в своё произведение новые локации, которые должны вписаться в общий «лор» вселенной. Как они собираются это сделать — пока загадка. С размерами мира игры тоже есть понимание — примерно в два раза больше, чем у Fallout 4. Про фирменный юмор тоже не забыли: его присутствие в мире можно активировать через специальную черту персонажа, как это сделано в Fallout: New Vegas.

Из Fallout 4 разработчики Project Arroyo намерены позаимствовать систему строительства: у игроков будет возможность обустроить жилище по своему усмотрению. Немало работы придётся сделать с озвучкой и музыкой: всё предстоит записывать заново из-за проблем с «копирайтом».

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Процесс создания модификации Project Arroyo ведётся с 2019 года, но релиз состоится ещё непонятно когда. Команда отчаянно нуждается в свежих кадрах, разыскивая специалистов по написанию музыки, сценария и даже 2D-арта. Зато мододелам удалось заручиться поддержкой коллектива Vault 13, который занимается переносом на движок четвёртой части оригинальной Fallout. Совместные наработки и опыт должны позитивно повлиять на разработку обоих масштабных проектов.

#bethesda game studios #fallout 4 #fallout 2 #project arroyo
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