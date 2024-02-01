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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Авторы провального пиратского экшена Corsairs Legacy вдвое уменьшили на него цену спустя всего сутки после релиза
Видимо, что-то случилось. Но что?

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Пиратский ролевой экшен Corsairs Legacy в духе классических «Корсаров» вышел в раннем доступе Steam 31 января по цене в 1900 рублей. Очень скоро стало понятно, что разработчики данного продукта (здесь это слово, поверьте, уместно) не особо старались — его пользовательский рейтинг в сервисе Valve утопает в негативе. Сотрудники студии Mauris решили предпринять решительные меры, которые являются не совсем типичными для данной ситуации.

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Разработчики Corsairs Legacy посчитали хорошей идеей снизить стоимость пиратского экшена почти в два раза — теперь за него просят уже 990 рублей. А ещё за 999 рублей нам предлагают приобрести так называемый Supporter Pack для поддержки разработчиков. В него входят артбук, обои и скин для персонажа.

Ситуация с Corsairs Legacy действительно пока выглядит плачевной: за первые сутки проект собрал только 35 % положительных отзывов в Steam. Игроки ругают Mauris за малое количество контента , мизерное количество нововведений по сравнению с классическими «Корсарами» и отсутствие открытого мира. Есть все основания полагать, что спешный сброс цены продиктован именно холодным приёмом Corsairs Legacy со стороны публики.

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Полноценный релиз Corsairs Legacy должен состояться до конца 2024 года, но в течение оставшихся 11 месяцев многое может случиться.

#corsairs legacy #mauris
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