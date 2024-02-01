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Пиратский ролевой экшен Corsairs Legacy в духе классических «Корсаров» вышел в раннем доступе Steam 31 января по цене в 1900 рублей. Очень скоро стало понятно, что разработчики данного продукта (здесь это слово, поверьте, уместно) не особо старались — его пользовательский рейтинг в сервисе Valve утопает в негативе. Сотрудники студии Mauris решили предпринять решительные меры, которые являются не совсем типичными для данной ситуации.
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Разработчики Corsairs Legacy посчитали хорошей идеей снизить стоимость пиратского экшена почти в два раза — теперь за него просят уже 990 рублей. А ещё за 999 рублей нам предлагают приобрести так называемый Supporter Pack для поддержки разработчиков. В него входят артбук, обои и скин для персонажа.
Ситуация с Corsairs Legacy действительно пока выглядит плачевной: за первые сутки проект собрал только 35 % положительных отзывов в Steam. Игроки ругают Mauris за малое количество контента , мизерное количество нововведений по сравнению с классическими «Корсарами» и отсутствие открытого мира. Есть все основания полагать, что спешный сброс цены продиктован именно холодным приёмом Corsairs Legacy со стороны публики.
Полноценный релиз Corsairs Legacy должен состояться до конца 2024 года, но в течение оставшихся 11 месяцев многое может случиться.