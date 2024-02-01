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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Взбунтовавшаяся девушка и звездолёт-призрак в новом трейлере сюжетного шутера Judas от создателей Bioshock
Такое стоит ждать.

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Ghost Games опубликовала новый трейлер сюжетного шутера Judas — с момента анонса проекта прошло уже два года, а возглавляет разработку автор серии Bioshock Кен Левин. Новый ролик даёт больше информации о сюжете и геймплейных особенностях шутера, а также поближе знакомит с главной героиней.

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Протагониста Judas — девушка по имени Иуда. Она пытается выбраться из космического корабля, терпящего настоящее бедствие. Судя по ролику, данный звездолёт является новым вариантом привычного для создателей Bioshock мегаполиса, коими раньше были Восторг и Колумбия. Новый город (он же космический корабль) называется Мейфлауэр.

Жители корабля привыкли шпионить друг за другом, а здешних нарушителей принято подвергать серьезным наказаниям. Главная героиня должна была стать примером для подражания, но ей такой расклад не понравился, поэтому бунт и революция видятся ей единственным спасением. Игроку же придётся разбираться с проблемами Иуды и определяться с судьбой целого корабля.

Судя по новым кадрам, Judas вновь предлагает нам управлять не только обычным оружием, но и сверхъестественными способностями. Аналогичным образом дела обстоят со всеми частями Bioshock.

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Даты выхода у Judas пока нет: мы убеждены, что проект не поступит в продажу до конца 2024 года. В числе платформ значатся PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Поддержка русского языка пока не предусматривается.

#ghost games #judas
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