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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Выживач Palworld привлёк внимание более 19 миллионов игроков
По крайней мере, сыграли в него именно столько людей.

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Нестандартный «выживач» Palworld, действие которого разворачивается в фантастическом мире, полном очаровательных зверушек наподобие «покемонов» (собственно, источник вдохновения никто и не скрывает, да и скрыть столь очевидные вещи невозможно), продолжает радовать своих разработчиков необъяснимым уровнем популярности. Мы уже не раз отмечали, что игровые проекты, взлетающие на вершины чартов исключительно на фоне всеобщего «хайпа», обычно впоследствии оказываются там, где и должны быть. Пока что до этого, впрочем, далеко, и Palworld продолжает привлекать внимание миллионов людей. На сегодняшний день, если быть точными, уже более 19 миллионов человек, о чём официально сообщили разработчики из студии Pocketpair.

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Мы не просто так употребили словосочетание «привлёк внимание». Дело в том, что Palworld помимо прямых продаж в Steam, на которые пришлось 12 миллионов копий, также распространяется через подписку Xbox Game Pass, через которую новинку опробовали 7 миллионов пользователей, в сумме и давая вышеуказанное число.

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На сегодняшний день Palworld является второй по рекордному пиковому «онлайну» игрой за историю Steam. Первое место принадлежит «королевской битве» PUBG.

#palworld #pocketpair
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