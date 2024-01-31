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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Патч 2.11 для Cyberpunk 2077 исправил технические ошибки и улучшил производительность игры на видеокартах AMD RX Vega
Вот за последнее спасибо, получается?

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Польская студия CD Project RED выпустила патч 2.11 для своего ролевого экшена Cyberpunk 2077. Работая над данным обновлением, авторы сосредоточились на исправлении часто встречающихся ошибок, в том числе связанных с анимациями добивания, а также добавили «кое-что для поклонников корпорации “Рейфилд”».

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С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте, мы же сейчас упомянем самое главное:

  • Рывок больше не переходит в скрытное передвижение, если выбрана классическая схема управления.
  • Изменены погони так, чтобы они случались реже и меньше совпадали по времени.
  • Добавлена категория «Радиопорт», позволяющая настраивать соответствующий функционал (Настройки → Игровой процесс). Включите синхронизацию между радио, и музыка продолжит играть, даже если вы покинете транспортное средство. Переключение станций нажатием позволит менять радиоволну кнопкой радиопорта, не заходя в меню радио. Также вы можете сохранить текущую станцию, и после загрузки игры радиопорт продолжит воспроизведение с неё.
  • Следы от шин теперь соответствуют рисунку протекторов.
  • Визуально улучшено поведение подвески некоторых транспортных средств на дорогах.
  • Добавлена настройка «Конфигурация гибридного процессора» (Игровой процесс → Быстродействие). Она может принимать значения «Авто» (что позволяет операционной системе автоматически распределять потоки между ядрами) и «Приоритет высокопроизводительных ядер». По умолчанию установлено значение «Авто».
  • Внедрено исправление, улучшающее быстродействие игры, особенно на видеокартах AMD RX Vega.
  • Добавлена функция «Хрустальное покрытие», позволяющая менять расцветку транспортного средства. Поскольку эта технология была разработана «Рейфилдом», в данный момент она доступна только для транспортных средств этой корпорации.
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Нас особо удивляет последний факт — получается, в Cyberpunk 2077 добавили кастомизацию автомобилей, но актуальна она только в отношении одного экземпляра. Осталось дождаться реализации данной функции для всех машин, ведь патч 2.11 точно не будет последним. Наверное.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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