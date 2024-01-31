Вот за последнее спасибо, получается?

Польская студия CD Project RED выпустила патч 2.11 для своего ролевого экшена Cyberpunk 2077. Работая над данным обновлением, авторы сосредоточились на исправлении часто встречающихся ошибок, в том числе связанных с анимациями добивания, а также добавили «кое-что для поклонников корпорации “Рейфилд”».

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С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте, мы же сейчас упомянем самое главное:

Рывок больше не переходит в скрытное передвижение, если выбрана классическая схема управления.

Изменены погони так, чтобы они случались реже и меньше совпадали по времени.

Добавлена категория «Радиопорт», позволяющая настраивать соответствующий функционал (Настройки → Игровой процесс). Включите синхронизацию между радио, и музыка продолжит играть, даже если вы покинете транспортное средство. Переключение станций нажатием позволит менять радиоволну кнопкой радиопорта, не заходя в меню радио. Также вы можете сохранить текущую станцию, и после загрузки игры радиопорт продолжит воспроизведение с неё.

Следы от шин теперь соответствуют рисунку протекторов.

Визуально улучшено поведение подвески некоторых транспортных средств на дорогах.

Добавлена настройка «Конфигурация гибридного процессора» (Игровой процесс → Быстродействие). Она может принимать значения «Авто» (что позволяет операционной системе автоматически распределять потоки между ядрами) и «Приоритет высокопроизводительных ядер». По умолчанию установлено значение «Авто».

Внедрено исправление, улучшающее быстродействие игры, особенно на видеокартах AMD RX Vega.

Добавлена функция «Хрустальное покрытие», позволяющая менять расцветку транспортного средства. Поскольку эта технология была разработана «Рейфилдом», в данный момент она доступна только для транспортных средств этой корпорации.

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Нас особо удивляет последний факт — получается, в Cyberpunk 2077 добавили кастомизацию автомобилей, но актуальна она только в отношении одного экземпляра. Осталось дождаться реализации данной функции для всех машин, ведь патч 2.11 точно не будет последним. Наверное.