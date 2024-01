Вы будете удивлены, наверное, но сама игра неплохая. И её можно пройти без доната.

Аналитики из компании data.ai смогли установить, что мобильная версия Genshin Impact всего за 40 месяцев заработала для своих создателей пять миллиардов долларов по всему миру. Данный показатель отныне следует считать рекордным, ознакомиться с исследованием можно по этой ссылке.

До Genshin Impact быстрее всего удавалось заработать 5 миллиардов долларов только Clash of Clans — на это у неё ушло 51 месяц. В топе также можно обнаружить Monster Strike, у которого ушло 52 месяца, а также Honor of Kings — 55 месяцев, Fate/Grand Order — 57 месяцев. У знаменитой Pokemon GO на это ушло 58 месяцев. Всего же свыше пяти миллиардов удалось заработать только 13 играм.

Больше всего Genshin Impact удалось заработать денег у себя в Китае — около 1,5 миллиарда долларов или 30 % от общих трат игроков. На втором месте расположилась Япония с её 1,06 миллиарда долларов, следом идёт США с 903 миллионами долларов и 18 %.

Напомним, Genshin Impact поступила в продажу на iOS, Android, PS4 и ПК в сентябре 2020 года. Проект регулярно получает крупные обновления —— следующий патч с новым персонажем Сянь Юнь должен выйти 31 января.