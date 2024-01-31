Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Мобильная Genshin Impact всего за 40 месяцев заработала 5 миллиардов долларов — это абсолютный рекорд
Вы будете удивлены, наверное, но сама игра неплохая. И её можно пройти без доната.

реклама

Аналитики из компании data.ai смогли установить, что мобильная версия Genshin Impact всего за 40 месяцев заработала для своих создателей пять миллиардов долларов по всему миру. Данный показатель отныне следует считать рекордным, ознакомиться с исследованием можно по этой ссылке.

реклама

До Genshin Impact быстрее всего удавалось заработать 5 миллиардов долларов только Clash of Clans — на это у неё ушло 51 месяц. В топе также можно обнаружить Monster Strike, у которого ушло 52 месяца, а также Honor of Kings — 55 месяцев, Fate/Grand Order — 57 месяцев. У знаменитой Pokemon GO на это ушло 58 месяцев. Всего же свыше пяти миллиардов удалось заработать только 13 играм.

Больше всего Genshin Impact удалось заработать денег у себя в Китае — около 1,5 миллиарда долларов или 30 % от общих трат игроков. На втором месте расположилась Япония с её 1,06 миллиарда долларов, следом идёт США с 903 миллионами долларов и 18 %.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, Genshin Impact поступила в продажу на iOS, Android, PS4 и ПК в сентябре 2020 года. Проект регулярно получает крупные обновления —— следующий патч с новым персонажем Сянь Юнь должен выйти 31 января.

#genshin impact
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
118
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
42
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
160
У игровых консолей Xbox начинаются проблемы
6
10 захватывающих моментов из фильма Темный рыцарь
4
Как безопасно делать покупки на маркетплейсах
4
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
89
Игровая гарнитура Sony Inzone H5 оказалась по качеству звука лучше, чем Inzone H7
1
Eurasian Times: Украина использует "супер-БПЛА", который может управлять десятками дронов-камикадзе
4
О том, почему в СССР "соображали на троих"
5

Сейчас обсуждают

Сергей Малин
01:23
Ты хоть не смеши публику
5 причин не покупать смартфоны Xiaomi
massaker68
01:19
Тоже думал, что десятки. Так и не понял, чем молчаливый Megagad там "сотни" замерил. Ну а что касается RR 4K Q1T1, то давайте уж по чесноку: не доходит и до 70 МБ/с.
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
Антон Плакидин
01:18
да чушь несусветная, а статье судя по упомянутым телефонам много лет.
5 причин не покупать смартфоны Xiaomi
Антон Плакидин
01:17
не смешите на poco нет miui, вы не компетентны в теме раз не знаете элементарных вещей
5 причин не покупать смартфоны Xiaomi
mayday30
01:12
Зеленский уже просил ему перевести битки?
Полиция Германии конфисковала более $2 млрд в BTC
REY_B_
00:59
Для принятия решения любой из множество сторон, нужен информационный повод. Который при нынешнем раскладе может быть или "Сокрушительной поражение" или "Майдан против Майдана". Иначе всё идёт слишком ...
Экс-разведчик США Риттер: Россия должна получить Одессу для обеспечения безопасности Крыма
Дмитрий Смокталь
00:48
Нужно новый ПК на АМ5 собирать, чтобы перспектива была: проц 7500f - 15-17тр, мать 620 или 650 10-13тр, будет немного дороже, но АМ4 - это уже не актуально
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
swr5
00:40
Смысл, чтобы у каждой системы был свой загрузочный раздел на своем диске, а не на чужом.
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
DIP48
00:38
Да какая там стратегия. Кто быстрее закликает.
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
Zero Damage
00:37
вы насиолько обленились что решили доверить написание статьи искусственному интеллекту? видны же ошибки в тексте
FLF планирует в ходе термоядерного синтеза получить в 100 раз больше энергии, чем было затрачено
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем