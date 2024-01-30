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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Starfield сегодня получил крупнейшее обновление с момента релиза
Геймеров, ну, из числа тех, кто в это творение ещё почему-то играют, ждут более сотни изменений.

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Когда-то в незапамятные времена настоящими новостями из мира видеоигр были новости об анонсах и релизах ожидаемых проектов. В наши же дни они за редчайшими исключениями выходят в столь непрезентабельном виде, что наиболее ожидаемыми новостями становятся известия об анонсе и выходе... да-да: обновлений, которые исправили бы сотворённый разработчиками бардак.

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Космическая RPG Starfield от Bethesda исключением из нынешнего печального правила, конечно же, не стала, что было в высшей степени ожидаемо, поэтому впереди у данного проекта ещё долгий процесс доведения его до ума. Сегодня, впрочем, в данном направлении был сделан первый большой шаг: вышла полноценная версия обновления версии 1.9.51.0, включающего в себя более сотни исправлений, нововведений и улучшений.

Разработчики внесли правки в анимацию, поведение неигровых персонажей, а также различных противников, напарников и многое другое. Внесены улучшения в стабильность, качество графики, исправлены многочисленные недоработки.

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Проще говоря, 2024 год будет для Starfield годом приведения в порядок и получения нового контента. И это, напомним, релиз проекта по настоянию Microsoft уже откладывали почти на целый год. Возможно, следовало потерпеть с релизом ещё несколько месяцев, потому что Starfield многими воспринимается как «затычка», «проходняк» перед релизом The Elder Scrolls VI. И вот относительно судьбы шестой номерной части «Свитков» у многих фанатов творчества Bethesda после истории со Starfield теперь возникли справедливые и обоснованные опасения.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield
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