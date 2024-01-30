Если успели когда-то купить — вам повезло.

Пользователи Сети обнаружили, что сюжетный шутер Spec Ops: The Line больше нельзя купить в сервисе Steam. Проект сняли с продажи в ночь на 30 января. Издательство 2K, которое изначально выпустило проект, пока никак не прокомментировала данную ситуацию. Зато шутер остался доступен для покупки в сервисах GOG и Xbox Store.

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Напомним, релиз Spec Ops: The Line состоялся в июне 2012 года. Речь идёт о перезапуске серии, последняя часть которой вышла в далёком уже 2002-м. Действие экшена происходит в пережившем катастрофу Дубае, главным героем выступает капитан Мартин Уокер, который вместе с напарниками по имени Адамс и Луго прибыли в город в рамках спасательной операции.

Spec Ops: The Line разрабатывала немецкая студия Yager, проект в целом был неплохо принят публикой: 76 баллов из 100 по версии журналистов на агрегаторе рецензий Metacritic. В том же Steam у боевика набралось за все время пребывания свыше 52 тысяч отзывов, из которых 93 % являются положительными.

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Сюжет Spec Ops: The Line вдохновлён фильмами «Апокалипсис сегодня» и «Сердце во тьме». В геймплейном плане проект включает в себя командную тактику, мир, заставляющий игрока думать не только горизонтально, но и вертикально. А ещё тут есть опустошительные песчаные бури, которые можно использовать в свою пользу.