Как говорится, «за деньги спасибо, но на этом всё».

У нас на очереди ещё одна история о том, как зарубежные игровые компании не хотят видеть в ряду своих фанатов жителей из РФ и РБ. Саму суть вы уже уловили из заголовка, поэтому мы сначала быстро сообщим вам, что владельцы расширенного издания Suicide Squad: Kill The Justice League получили ранний доступ к экшену. В Сети уже полно роликов с прохождением проекта, поэтому составить подобным образом своё мнение о проекте вы уже можете. А вот другим способом, о котором пойдёт речь, оценить игру про «Отряд самоубийц» у вас не получится.

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Игроки из России, купившие проект обходными путями со сменой региона в Steam, сообщили, что в Suicide Squad: Kill The Justice League нельзя поиграть без включённого VPN. Аналогичная проблема, напомним, имела место в 2023 году с файтингом Mortal Kombat 1. Тогда геймеры не могли оценить работу сетевых функций проекта без включённого VPN и смены настройки DNS в консолях. Оба проекта разрабатывались под крылом Warner Bros. Games, выводы делайте сами.

Кстати, почти сразу после запуска у Suicide Squad: Kill The Justice League возникли технические проблемы, из-за чего девелоперам пришлось отключить серверы на несколько часов из-за жалоб на баг. Техническая ошибка работала следующим образом: при первом входе в игру полностью завершалась сюжетная кампания. Suicide Squad: Kill The Justice League — кооперативный экшен по мотивам «Отряда самоубийц».

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Разработкой занималась Rocksteady Studios, которую мы знаем по трилогии Batman: Arkham. Сейчас доступ к новинке имеют только пользователи, оформившие предзаказ. Полноценный релиз должен состояться 2 февраля на ПК, PS5, Xbox Series X и S.