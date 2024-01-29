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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Отечественный исторический экшен «Смута» выйдет в свет в начале апреля — официально
Ещё и бесплатную демоверсию («обучалку») выпустят. О как!

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На сегодняшний день проект «Смута» является, без преувеличения, самым широко разрекламированным и, как следствие, наиболее ожидаемым, хотя бы по причине обыкновенного любопытства, отечественным видеоигровым проектом. У многих геймеров первоначально было к данному проекту недоверие, что вполне естественно, но уже совсем скоро все желающие смогут опробовать «Смуту» лично: сегодня разработчики объявили о том, что их творение поступит в продажу 4 апреля.

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Таким образом, ранее обозначенная дата релиза 26 февраля оказалась обыкновенной заглушкой. Хотя технически до выхода игры ещё больше двух месяцев, оставлять нас без контента разработчики из Cyberia Nova не собираются: так, в середине февраля будет опубликован очередной дневник разработки, в котором авторы поделятся с нами информацией о боевой системе «Смуты».

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Кроме того, ближе к релизу разработчики подготовят для всех желающих бесплатную обучающую версию «Смуты» (по сути, «демку»), в рамках которой геймеры смогут погулять по исторически воссозданной Москве, а также освежить свои познания в истории того периода.

#cyberia nova #«смута»
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