Ещё и бесплатную демоверсию («обучалку») выпустят. О как!

На сегодняшний день проект «Смута» является, без преувеличения, самым широко разрекламированным и, как следствие, наиболее ожидаемым, хотя бы по причине обыкновенного любопытства, отечественным видеоигровым проектом. У многих геймеров первоначально было к данному проекту недоверие, что вполне естественно, но уже совсем скоро все желающие смогут опробовать «Смуту» лично: сегодня разработчики объявили о том, что их творение поступит в продажу 4 апреля.

реклама

Таким образом, ранее обозначенная дата релиза 26 февраля оказалась обыкновенной заглушкой. Хотя технически до выхода игры ещё больше двух месяцев, оставлять нас без контента разработчики из Cyberia Nova не собираются: так, в середине февраля будет опубликован очередной дневник разработки, в котором авторы поделятся с нами информацией о боевой системе «Смуты».

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, ближе к релизу разработчики подготовят для всех желающих бесплатную обучающую версию «Смуты» (по сути, «демку»), в рамках которой геймеры смогут погулять по исторически воссозданной Москве, а также освежить свои познания в истории того периода.