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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: геймплейное видео инди-рогалика Entropy Survivors, вдохновлённого Vampire Survivors, но с боевыми лягушками в мехах
Звучит интересно.

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Разработчики из независимой студии Moving Pieces Interactive представили новое геймплейное видео Entropy Survivors — инди-рогалика в стиле Vampire Survivors про «меткую космическую лягкушку», которая управляет мехой.

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Entropy Survivors предлагает во время любой игровой сессии переключаться между двумя стилями игры: стрельбой от лица той самой лягушки и рубящими ударами огромного меха. Геймеры будут отбиваться от наступающей орды врагов с помощью богатого арсенала. Тут, например, есть вариант с роем буйных мусоровозов или стреляющий пчёлами пистолет.

Проходить Entropy Survivors можно как в гордом одиночестве, так и в кооперативе на четверых человек. Причём, в последнем случае крайне важно распределять обязанности внутри отряда, обеспечивая коллегам должное прикрытие.

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Если вас данный проект заинтересовал, то можете прямо сейчас скачать демоверсию в Steam. Что касается полноценного релиза, то он запланирован на второй квартал 2024 года. Именно тогда, кстати, должен состояться выход второй игры студии — Shoulders of Giants.

#entropy survivors #moving pieces interactive
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