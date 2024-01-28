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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Настольная игра Cyberpunk 2077: Gangs of Night City по мотивам ролевого экшена от CDPR будет официально издана в России
А что дальше? Возврат всех игр в российский Steam?

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Издательство Hobby World собирается выпустить в России настольную игру Cyberpunk 2077: Gangs of Night City. По заявлениям компании, «настолка» должна поступить в продажу до конца 2024 года. В игре, напряму связанной с ролевым экшеном от CD Projekt RED, участникам предложат взять под свой контроль лидеров одной из банд Найт-Сити в безумной попытке установить контроль над мегаполисом. Здесь нужно будет захватывать районы и строить убежища.

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В настольной игре Gangs of Night City у каждой группировки есть собственные особенности. Например, «Мальстрём» умеют сводить к хаосу, а «Вудуисты» способны взламывать ресурсы города. Игроки смогут использовать в ходе прохождения технарей, нетраннеров с уникальными способностями, заниматься подкупом фиксеров и даже заключать союзы в противовес врагам. А из наёмников можно будет выбрать Джуди Альварес, Джонни Сильверхенда, Джеки Уэллса и Горо Такэмуру.

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В комплект с Cyberpunk 2077: Gangs of Night City войдёт не только карта, но и традиционные в таких случаях набор карт, жетоны и кубики. За создание «настолки» отвечала компания CMON при официально поддержке CD Projekt RED. Если что, за рубежом игра пока тоже не поступила в продажу.

#cd projekt red #cyberpunk 2077 #настольные игры #cyberpunk 2077 gangs of night city
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