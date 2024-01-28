Игра выйдет 13 февраля.

Разработчики из студии Lunarch совместно с издательством Behaviur Interactive в данный момент работают над масштабной головоломкой Islands of Insight. Если вас данный проект по каким-то причинам заинтересовал, то смело включайте новый видеоролик с комментариями разработчика.

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Islands of Insight предлагает игрокам отправиться на парящие острова и заняться решением головоломок. Причём, последних тут набралось свыше 10 тысяч — есть логические, есть пространственные и многие другие. Сложность задачек тоже меняется — от невероятно простых до зубодробительных.

Проект от Lunarch также содержит в себе элементы MMO, поскольку все события происходят в мире с MMO-обвязкой. Геймер может повстречать других пользователей, но возможность проходить все испытания в одиночном режиме, к счастью, имеется. С привычными сетевыми проектами Islands of Insight роднит необходимость выполнять ежедневные испытания, а также наличие временного контента.

«Добро пожаловать в Islands of Insight: возвышенную игру-головоломку, действие которой происходит в фантастическом мире древних чудес и природной красоты. Эта мирная вселенная плавучих островов, наполненная таинственными головоломками, которые нужно разгадать, секретами, которые нужно раскрыть, и яркими пейзажами, которые нужно исследовать. Отправляйтесь в приключение-головоломку по вашему выбору в своем собственном темпе.

Играйте за Искателя в мирном путешествии, наполненном исследованиями и решением головоломок. Встаньте на путь открытий и позвольте своему любопытству провести вас через захватывающий открытый мир, где ответ всегда на виду», — гласит официальное описание проекта.

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Islands of Insight поступит в продажу 13 февраля текущего года на ПК (Steam). Всем неравнодушным также рекомендуется опробовать демоверсию, которая станет доступной в период с 5 по 12 февраля. К сожалению, даже текстового перевода на русский язык у игры пока нет.