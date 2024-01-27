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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Blizzard шесть лет трудилась над масштабным симулятором выживания Project Odyssey, но Microsoft «помогла» свернуть разработку
Сокращения, вы помните.

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Буквально вчера мы писали вам об ужасном положении дел в стане игрового подразделения Microsoft. Там, как вы уже знаете, работу потеряли 1900 человек. Непопулярная, но давно ставшая привычной мера затронула ZeniMax, Xbox и Activision Blizzard.

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Параллельно с этим была обнародована информация насчёт закрытия разработки таинственного «выживача» Project Odyssey, который должен был стать новой игрой от студии впервые за долгое время. Спустя несколько часов после публикации всех этих неприятных вестей известный инсайдер и журналист Bloomberg Джейсон Шрайер раскрыл подробности разработки уже закрытого проекта.

Выяснилось, что Project Odyssey разрабатывался на протяжении последних шести лет — идея принадлежала ветерану Blizzard Крейгу Амаи, который трудился в своё время над World of Warcraft. В студии хотели, чтобы игра превратилась в доработанную версию Minecraft и Rust сразу. Над проектом трудилось более чем 100 человек, Blizzard успела инвестировать в него огромные деньги.

Процесс разработки Project Odyssey шёл неровно из-за многочисленных технических проблем — в том числе, связанных с движком. Изначально прототип «выживача» был создан на Unreal Engine, но позже руководители Blizzard посчитали уместным отказаться от этого движка в пользу собственного Synapse.

Нюанс заключается в том, что собственная технология «Метелицы» изначально создавалась для мобильных игр. Отказ же от Unreal Engine был продиктован амбициозным желанием создать огромные карты, на которых могло бы находиться свыше 100 игроков. Так вот, переход на Synapse обернулся ещё большими техническими проблемами.

Джейсон Шрайер также смог выяснить, что после завершения сделки по покупке Activision Blizzard многие сотрудники последней, трудившиеся над проектом Odyssey, надеялись, что смогу продолжить свою работу уже с использованием Unreal Engine. К тому же, собранная тестовая сборка игры понравилась тестировщикам, успевшим её опробовать. Для завершения «выживача» нужно было потратить ещё несколько лет, попутно занимаясь расширением команды. Предварительно релиз установили на 2026 год, но сами разработчики считали эти планы слишком оптимистичными.

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Навязывание команды разработки движка Synapse, изначально созданного для мобильных проектов, стало платой для Blizzard за осознание, что технология не подходит для масштабных проектов. Только уволенным людям на это уже всё равно. Напомним, 25 января Microsoft объявила, что сократит 1900 сотрудников игрового подразделения. Компанию также покинул президент Майк Ибарра и один из сооснователей Аллен Адхам. Кажется, ничего хорошо от самой Blizzard в ближайшие годы ждать не стоит.

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