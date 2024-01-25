Если кто-то сомневался, что Sony воздержится от дополнительных денег без дополнительных затрат.

Несколько лет назад Sony поумнела и осознала, что без каких-либо особенных затрат можно значительно увеличить прибыль, отказавшись от упрямства и начав распространять свои видеоигры не только на консолях PlayStation, но и на персональных компьютерах. Пока что от практики временной эксклюзивности для PlayStation японская компания не отказалась (бытует мнение, что и это скоро уйдёт в историю), поэтому PC-версии поступают в продажу лишь спустя продолжительное время после релиза на консолях. И вот, если вдруг кто-то сомневался, что Horizon Forbidden West рано или поздно всё-таки появится на компьютерах, то сегодня Sony поделилась радостным известиям: владельцы старшей игровой платформы смогут продолжить приключения Элой уже 21 марта этого года.

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Согласно официальному видеоролику, PC-версия Horizon Forbidden West будет распространяться в составе полного издания (Complete Edition), а также порадует заядлых компьютерщиков поддержкой технологий масштабирования DLSS, FSR и XeSS, разблокированной частотой кадров, ультраширокоформатных мониторов, а также, естественно, полной поддержкой контроллера DualSense, ведь не секрет, что в подобные видеоигры удобнее играть именно с контроллером.

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PC-версия Horizon Forbidden West будет распространяться через Steam и Epic Games Store. В России, поскольку Sony, поджав хвост, ушла с российского рынка в 2022 году, проект официально доступен не будет. Впрочем, отечественные любители видеоигр уже давно знают, как поступать в таких случаях.