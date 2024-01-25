Ещё хотите шутить про «широкого Фила» и всё в таком духе?

У нас на очереди ещё одна новость про увольнения, которые в последнее время, к сожалению, стали обыденностью. На этот раз стало известно, что около 1900 сотрудников игрового подразделения Microsoft лишатся своих рабочих мест.

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О новой волне увольнений стало известно из обращения к сотрудникам гендиректора Microsoft Gaming Фила Спенсера, которое практически сразу оказалось в руках журналистов. Руководство планирует сократить 8 % штата игрового подразделения, которое в общей сложности насчитывает около 22 тысяч сотрудников. Увольнения затронут издательство Activision Blizzard, купленное недавно Microsoft за $68,7 миллиарда, а также Xbox и ZeniMax (это Bethesda, если что).

Параллельно с этой информацией появились достоверные сведения о том, что Blizzard Entertainment покинут президент Майк Ибарра и сооснователь Аллен Адам. СМИ также узнали, что симулятор выживания от Blizzard, над которым она работала последние пять лет, отменяется.

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В своём письме Фил Спенсер назвал эти сокращения «болезненной необходимостью», которая позволит Activision Blizzard и Microsoft Gaming оптимизировать растущий бизнес. Глава игрового подразделения редмондской компании заверил, что всем уволенным сотрудникам будет оказана должная поддержка, включая «выходное пособие в соответствии с местным трудовым законодательством.