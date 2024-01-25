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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Не Palworld единым: в раннем доступе Steam вышел симулятор выживания Enshrouded, который тоже оказался популярным
Показатели «онлайна», конечно, скромнее, но тоже неплохие.

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Разработчики из студии Keen Games выпустили в ранний доступ Enshrouded — свой симулятор выживания с воксельным терраформингом. Проект предлагает игроку примерить на себя роль так называемого пламярождённого героя — последнего «уголька надежды» для гибнущей расы.

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Новинка Enshrouded представляет собой экшен с ролевыми элементами, в котором игроку нужно бороться за выживание, изготавливая предметы из подручных материалов. Действие проекта происходит на просторах необъятного континента, созданного с помощью системы вокселей. Геймер путешествует по горам и пустыням, выбирая свой путь и судьбу.

Начинается всё в дикой местности, главный герой при себе не имеет ничего ценного, кроме желания выжить. Он будет странствовать по лесам, пещерам и подземельям, разыскивая сокровища и вступая в схватки с недружелюбными тварями, которые скрываются за пеленой.

Эта самая пелена — главный злодей в мире Enshrouded. Она пожирает окрестные земли, искажает облик обитателей и заставляет их исполнять чужую волю. Участвуя в боях, игроки научатся делать увороты, парировать удары и, что особенно важно, застигать врага врасплох с помощью особых навыков и заклинаний. Для успешного выступления в любой схватке важно не только изучить слабые места противников, но также выработать свой собственный стиль с помощью обширного древа навыков.

Ключевые особенности Enshrouded на данный момент:

  • персонаж игры не сможет умереть от жажды или голода, но его навыки в таком случае будут снижены;
  • местная флора и фауна не станут нападать на жилище игрока; режим кооператива поддерживает до 16 человек;
  • здесь можно отстроить замок и заселить его различными NPC, которые откроют доступ к новым ресурсам и даже выдадут несколько квестов;
  • по ходу прокачки игра даёт возможность самому выбирать умения, не привязывая своего персонажа к определённому классу.

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В настоящий момент Enshrouded доступен только на ПК (Steam), на момент написания данного материала у симулятора было свыше 3600 отзывов (рейтинг 83 %). По данным аналитического сервиса SteamDB, прямо сейчас в игре находится 68,7 тысячи игроков, что не так уж и плохо в непростые времена безоговорочного доминирования Palworld.

#keen games #enshrouded
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