Названия, как вы понимаете, отнюдь не финальные.

Независимая американская студия Half Mermaid Productions, которую основал создатель сюжетных приключений Her Story и Immortality Сэм Барлоу, анонсировала сразу две новые игры. К сожалению, детальной информации по представленным проектом придётся подождать, а пока авторы пытаются заигрывать с аудиторией с помощью публикации странных текстовых описаний и невнятных трейлеров.

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Первая игра (пока) называется Project D — это приключенческий инди-проект, хоррор с элементами выживания. Его действие будет происходить в 1983 году, название и описание «подверглись корректировке». Если что, схожий приём авторы использовали в момент анонса Immortality. В дебютном тизере, как вы понимаете, никаких конкретных сведений не содержится, но в описании есть следующие слова: «медсестра», «Будьте осторожны», «кошмар».

Неравнодушные игроки, впрочем, смогли установить, что в базе данных статистического сервиса SteamDB представленный Project D проходит под названием DOORS. Проставленные теги также дают понять, что студия Half Mermaid Productions готовит для нас одиночную игру с видом от третьего лица, с нелинейным сюжетом и протагонистом женщиной. Упоминаются также жанры immersive sim и метроидвания.

Второй анонсированный проект анонсирован схожим образом. Нас ждёт FMV-геймплей (кадры с реальными актёрами), как это было в случае с Her Story, Telling Lies и той же Immortality. Действие Project C (разумеется, это дежурное название) происходит в будущем, авторы обещают реализовать невиданный ранее игровой опыт.

Вновь обратимся к базе данных сервиса SteamDB. В разделе тегов прописано следующее: научная фантастика, выборы с последствиями, киберпанк, глубокий сюжет, триллер и расследования. А вот настоящего названия второй игры мы пока не знаем.

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Даты релиза у обоих проектов пока нет, со списком целевых платформ тоже всё максимально туманно. Но фанатам творчества Сэма Барлоу не привыкать к неопределённостям, остаётся только ждать.