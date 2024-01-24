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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Steam Deck станет дружелюбнее к новичкам благодаря обновлению с детальной справкой по всем пунктам меню
Почему сразу нельзя было такое выпустить?

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Steam Deck — устройство, которое принято считать идеальной портативной консолью — в скором времени станет дружелюбнее по отношению к новичкам. Таким игрокам больше не придётся ломать голову в попытках разобраться, как устроен динамический шейдинг или пиксельный метод масштабирования. А всё из-за очень нужного и (почти) своевременного апдейта программного обеспечения!

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В свежей бета-версии клиента Steam было серьёзным образом улучшено меню производительности. Теперь у каждого пункта меню имеется своя иконка и окошко с текстовым описанием. Игрок сможет в любой момент просмотреть, что конкретно делает каждая настройка в меню, а также понять, как именно она влияет на производительность устройства.

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Дизайнер Steam Deck Лоуренс Янг убеждён, что такой небольшой, но очень нужный апдейт должен в буквальном смысле понравиться всем. Дескать, пользователям больше не придётся прибегать к услугам поисковых систем в попытках понять, что значит тот или иной пункт меню.

#valve #steam deck
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