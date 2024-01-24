За Riot Forge особенно обидно. Выпуск качественных проектов — вовсе не гарантия стабильности, увы.

Студия Riot Games, которую мы знаем по онлайн-играм League of Legends и Valorant, намерена провести масштабные сокращения, спровоцированные несколькими факторами. Руководство компании отныне намеревается сосредоточиться исключительно на собственных проектах, поэтому деятельность издательского подразделения Riot Forge будет полностью свёрнута.

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Генеральный директор Riot Games Дилан Джадеджа заявил по поводу грядущих внутри студии событий следующее: «На протяжении большей части нашей истории нам удавалось избегать подобных дней, но данное решение имеет важнейшее значение для будущего Riot. Это делается не для того, чтобы успокоить акционеров или достичь показателя квартальной прибыли — это необходимость. Мы планируем сосредоточить внимание на тех областях, которые оказывают наибольшее влияние на ваши впечатления от наших проектов, одновременно сокращая инвестиции по тем направлениям, которые этого не делают».

В официальном заявлении Riot Games речь идёт о том, что компания уволит примерно 530 человек из офисов по всему миру, что составляет около 11 % от всего штата. Больше всего сокращениям подвергнутся те службы, сотрудники которых не занимаются непосредственно разработкой игр. Руководство заверили, что всем уволенным людям выплатят полагающиеся в таких случаях выходное пособие и денежный бонус. Они также могут рассчитывать на медстраховку и кое-какие другие бонусы.

Riot Games действительно можно считать компанией, которая чуть ли не дольше всех держалась в стороне от негативной практики оптимизации численности. Впрочем, ещё в прошлом году компании пришлось уволить 46 сотрудников, отвечавших раз развитие киберспорта, а также найм людей и поддержку.

В сложившейся ситуации особенно обидной кажется ситуация с издательским подразделением Riot Forge, которое вскоре полностью прекратит свою работу. Последним проектом филиала станет Bandle Tale: A League of Legends Story, который должен выйти 21 февраля 2024-го. Riot Forge вы должны знать по играм Hextech Mayhem, Ruined King, The Mageseeker и другим — все они были хорошо приняты публикой в том же Steam.

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После завершения всех операций, связанных с оптимизацией численности, Riot Games планирует сконцентрировать своё внимание на развитии онлайн-боевиков League of Legends, Valorant, Wild Rift и Teamfight Tactics. Издательство заверило, что геймеров ждёт ещё больше новых событий, режимов и «долгосрочных планов развития».