Сопровождение транспорта — ключевая тема проекта.

Разработчики из московской студии Mihanikus Games, ранее выпустившие гоночную аркаду Midnight Legends, анонсировали свой новый проект — уникальный сюжетный шутер M.O.Z.I. Это сюжетный шутер от первого лица в антураже постапокалипсиса с элементами хоррора и tower defense, действие которого будет происходить на разрушенной войной планете.

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В анонсированной игре M.O.Z.I. игрокам предстоит сопровождать транспорт для одного из последних поселений, занятых людьми. По ходу сопровождения транспортного средства геймерам придётся обеспечивать ему защиту на стоянках и в движении. В последнем случае следует быть готовым к непредвиденным последствиям и участию в экспедициях с заброшенными поселениями людей и инопланетян.

Для выживания в мире M.O.Z.I. нужно добывать пропитание и энергию (батареи), давая отпор мутантам, монстрам и просто озверевшим людям. А ещё на планете, пережившей апокалипсис, будет много диких животных и прочих недружелюбных существ.

M.O.Z.I. расскажет историю выжившего, который стремится раскрыть правду о своём прошлом. По ходу сопровождения транспорта главный герой будет общаться с таинственной спутницей. Голос последней можно услышать в анонсирующем тизере. А ещё для шутера заявлены: богатый выбор инопланетного и земного оружия с апгрейдами и модификациями, а также большой набор уникальных средств защиты для того самого транспорта.

«Инопланетные твари, мутанты и монстры бродят по руинам и пустошам некогда цветущей планеты. Прячутся в тёмных углах и ждут твоей ошибки, чтобы наброситься и вскрыть твой скафандр, как консервную банку.

Чужая раса и культура почти уничтожены. Так мало осталось от цивилизации. И так много нужно тебе, чтобы выжить и спасти близких. Батарейки, вода, еда и запчасти. Всё это ты сможешь найти в руинах инопланетных и человеческих поселений.

Используй мощное оружие, умелые руки и голову, охраняя тех, кто тебе дорог. Опасность повсюду. Устанавливай турели, защищай периметр во время стоянок. Отражай атаки во время движения. Плазмы хватит на всех», — гласит официальное описание проекта.

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Релиз M.O.Z.I. должен состояться на ПК (Steam), для проекта заявлена поддержка русского и английского языков. Скорее всего, шутер появится и в VK Play — авторы не исключают такой возможности. Дата релиза и новые подробности должны быть представлены в ближайшее время.